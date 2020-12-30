8 اصابات جديدة بكورونا في شكا وشفاء 3

أعلنت خلية الأزمة في بلدية شكا في بيان اليوم "تسجيل ثماني اصابات بفيروس كورونا في البلدة وشفاء ثلاث حالات ليصبح عدد الاصابات المسجلة لغاية اليوم في شكا 37 اصابة".



ودعت البلدية الاهالي الى توخي الحذر والتصرف بوعي ومسوؤلية خاصة خلال الاعياد حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم والتقيد بضرورة التزام إجراءات الوقاية.