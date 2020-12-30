جمعية جوائز بيروت الذهبية تكرم شخصيات اعلامية وطبية واجتماعية وثقافية

أقامت جمعية جوائز بيروت الذهبية Beirut Golden Awards حفل تكريم في فندق الموفمبيك لنخبة من الشخصيات الاعلامية والطبية والاجتماعية والثقافية.وقد تم تكريم كل من الدكتور طلال نصولي، من اميركا عبر سكايب وتسلمت الجائزة عنه ابنته والاعلامي آلان درغام لعمله وتغطيته خلال الانتخابات الأميركية الاخيرة والاعلامية القديرة المميزة راغدة درغام ورئيسة سفراء الجمال العربي في لبنان خبيرة التجميل رانية عثمان، ورئيس جمعية لذوي الاحتياجات الخاصة، ومستشار محافظ بيروت للشؤون الاجتماعية جو رحال والمخرج العالمي مخرج holly wood معتز نابلسي.وتم شكر شركة Glassline ممثلة بالسيد شربل فرج الله لدعمها وتقديم الزجاج للبيوت المتضررة من انفجار بيروت.وختم التكريم بحفل كوكتيل على شرف الضيوف المكرمين.