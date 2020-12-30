قوى الأمن: سبق أن نفينا هذا الخبر منذ عدة سنوات

أشارت قوى الأمن الداخلي في تغريدة على حسابها عبر "تويتر" إلى أن " وسائل التواصل تتداول فيديو يزعم ناشروه مقتل صاحب محل مجوهرات من آل المصري في محلّة شتورا بعد طعنه بسكين وسرقة المجوهرات من قبل ثلاثة اشخاص"، موضحة أن "هذه الحادثة قديمة وحصلت في مصر، وسبق ان نفينا هذا الخبر منذ عدة سنوات".وطلبت من الذين وردهم الفيديو ارسال التوضيح الى مرسله توخيا للحقيقة.