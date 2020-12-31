قوى الأمن توضح: الفيديو الذي يتم تدواله عن مقتل صاحب محل مجوهرات قديم

أفادت قوى الأمن الداخلي أنّ "وسائل التواصل تتداول فيديو يزعم ناشروه مقتل صاحب محل مجوهرات من آل المصري في محلّة شتورا بعد طعنه بسكين وسرقة المجوهرات من قبل ثلاثة اشخاص"، لافتةً إلى أنّ "هذه الحادثة قديمة وحصلت في مصر، وسبق أن نفينا هذا الخبر منذ عدة سنوات. ونطلب من الذين وردهم الفيديو ارسال التوضيح الى مرسله توخيا للحقيقة".