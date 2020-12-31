لبنان

الملف الحكومي قد يتحرّك بعد عودة الحريري

Lebanon 24
31-12-2020 | 01:02
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يمضي التباعد السياسي إلى غايته، لتعميم ثقافة اليأس، من إمكان تحقيق خرق ما في الأوضاع العامة.

وقالت مصادر مطلعة انه "من المفترض ان يعاد تحريك الملف الحكومي، بعد عودة الرئيس المكلف من اجازة خاصة يمضيها مع عائلته، من دون تحديد موعد لذلك".

وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء» أن مطالبة بعض الأفرقاء برفع عدد الحكومة من أجل تمثيلها قد يبحث مجددا عند عودة المشاورات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لكن هذا لا يعني أنه سيبت بها لأن حتى الآن قام الاتفاق على الـ ١٨ وزيرا وأي رفع للعدد قد يؤدي إلى إعادة النظر بالتشكيلة برمتها"، مشيرة إلى أن "المسألة من شأنها أن تعقد الملف الحكومي المعقد اصلا ولذلك لا بد من انتظار ما تحمله هذه المشاورات من اتفاق نهائي حتى وإن كان مؤجلا".
المصدر: اللواء
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