التعامل مع القضاء

اعتبر مستشار رئاسي وحكومي سابق ان الكلام الذي قاله الرئيس دياب للاعلاميين كان عليه ان يقوله امام قصر العدل وامام القاضي صوان ولو فعل ذلك لكان اعطى النموذج الارقى في التعاطي المسؤول مع القضاء وكان احرج القاضي صوان وكل المسؤولين من سياسيين وقادة عسكريين وامنيين وأظهر نفسه رجل دولة حقيقيا.