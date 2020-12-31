لبنان

اتصالات شكر

Lebanon 24
31-12-2020 | 04:28
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أجرى مرجع حزبي اتصالات بقيادات من طائفته وهم من خصومه السياسيين، شاكراً لهم مواقفهم من قضية أثيرت أخيراً، واللافت أنّ الخلاف وغياب الاتصالات بقيا قائمين مع رئيس حزب ونائب من الطائفة عينها.
 
المصدر: النهار
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اتصالات

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