لبنان

الـ250 صار لها قيمة؟

Lebanon 24
31-12-2020 | 04:36
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يقوم عدد من رجال الأعمال في منطقة الشمال بشراء كميات من العملات المعدنية اللبنانية من فئة 250 ليرة، لتحقيق أرباح ناتجة عن قيمة المعادن المصنوعة منها التي أصبحت توازي أضعاف قيمتها النقدية.
المصدر: نداء الوطن
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الليرة اللبنانية

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