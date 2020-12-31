لبنان

زيارة لافتة لمسؤول غير مدني. ورسائل بجعبته

Lebanon 24
31-12-2020 | 06:03
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زيارة لافتة لمسؤول غير مدني ورسائل عدة في جعبته وفق ما ورد في "الأنباء الالكترونية". 



المصدر: "الأنباء" الإلكترونية
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