لبنان

الحكومة.. "سيكون لنا كلام جديد"

Lebanon 24
31-12-2020 | 06:22
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قال مسؤول كبير إذا الّفوا الحكومة أول السنة الجديدة كان به وإذا لم يؤلّفوها سيكون لنا كلام جديد.. وسيسمعونه على الأرض، بحسب أسرار "الجمهورية". 
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