21
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"القوات" تواجه السُلطة بلا تحالفات... الى أين؟
Lebanon 24
31-12-2020
|
06:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت راكيل عتيق في "الجمهورية": لا شك في أنّ عام 2020 كرّس انفصال حزب «القوات اللبنانية» بنحوٍ تام عن السُلطة والأكثرية الحاكمة، المتمثلة بثلاثي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومعه «التيار الوطني الحر»، «حزب الله» وحركة «أمل». كذلك إنفرطت تحالفات «القوات» كلّها، بحيث غرّدت وحيدةً بلا مؤازرة تيار «المستقبل» و»الحزب التقدمي الاشتراكي» وحزب «الكتائب اللبنانية»، حيث كان كلّ من قوى 14 آذار هذه «في وادٍ». مناهضة «القوات» للسلطة، لم تشهد حدوداً، وتوّجها رئيس الحزب سمير جعجع في نهايات الـ2020، بحضّ الخارج للضغط على النخبة الحاكمة والتوقف عن التعامل معها، لأنّ «لا حلّ في ظلّ حُكم هذا الفريق».
يُواصل جعجع العمل على تغيير السُلطة الحاكمة. وفي اجتماع مع عدد من النواب في البرلمان الأوروبي في 18 كانون الحالي، دعا الأوروبيين الى «وضع كلّ الضغط اللازم على النخبة الحاكمة، للذهاب الى انتخابات نيابية، بحيث من الممكن للاتحاد الأوروبي أن يلتئم ويعلن في وضوح توقُّفه عن التعامل مع أي طرف من أطرافها، ما لم يُجرِ انتخابات مبكرة».
إعلان جعجع أنّ «لا نوى» من هذه السلطة لم يقتصر على ذلك، فأشار في الاجتماع نفسه، الى أنّ «معظم المسؤولين في الدولة لديهم مسؤولية في انفجار مرفأ بيروت، وقد يُحاكمون، ولهذا السبب لا يريدون الذهاب في اتجاه تحقيق دولي»، مؤكّداً أنّ لا أمل في الوصول الى الحقيقة إلّا عبر لجنة تقصّي حقائق دولية، بحيث يُمكن أي دولة من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بعث رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة، طالبة منه تشكيل هذه اللجنة. وكان سبق أن طلب جعجع من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تتخذ فرنسا هذه الخطوة.
داخلياً، على الرغم من عدم تصدُّر «القوات» المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية ميشال عون لأنّها «لا تفيد الآن، وقد تؤدّي الى وصول رئيسِ أسوأ»، إلّا أنّ المقاطعة القواتية لعون تامّة، ولا «اتصال» مع «التيار الوطني» إلّا نيابياً ظرفياً حول ملفات ميثاقية، مثل إقتراحي قانوني العفو العام والانتخاب. كذلك لم تؤدّ الأزمات كلّها التي يعيشها لبنان، الى إحياء التفاهم بين جعجع ورئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. وسقط الإتفاق الثلاثي الوحيد بين هذه الأطراف الذي حصل في معراب، في لحظته، إذ كان يقضي باستقالة ثلاثية من مجلس النواب، إلّا أنّ استقالة رئيس الحكومة حسان دياب أدّت الى تراجع الحريري وجنبلاط. فأحجمت «القوات» في هذه الحال عن الاستقالة المنفردة «التي لن تقلب الطاولة»، بل كانت سمحت بإمرار قوانين عدة، مثل قانوني العفو والانتخاب، أو عدم إقرار أخرى، مثل تعليق قانون السرّية المصرفية لسنة، لتسهيل التدقيق الجنائي، أو التمديد لشركة كهرباء زحلة، وفق ما تقول مصادر «القوات».
لقراءة المقال كلملاً
اضغط هنا.
المصدر:
الجمهورية
تابع
الأكثر قراءة
يارا ابنة النائب محمد خواجة تنجو من إنفجار مطار عدن.. وهذا ما قاله والدها (صورة)
Lebanon 24
يارا ابنة النائب محمد خواجة تنجو من إنفجار مطار عدن.. وهذا ما قاله والدها (صورة)
15:32 | 2020-12-30
30/12/2020 03:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يبلغ أدنى مستوى..
Lebanon 24
الدولار يبلغ أدنى مستوى..
17:00 | 2020-12-30
30/12/2020 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير.. ظاهرة بيع الدولار الأسود وصلت الى لبنان!
Lebanon 24
تحذير.. ظاهرة بيع الدولار الأسود وصلت الى لبنان!
15:46 | 2020-12-30
30/12/2020 03:46:08
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم الاخير من العام.. اليكم كم سجّل دولار السوق السوداء
Lebanon 24
في اليوم الاخير من العام.. اليكم كم سجّل دولار السوق السوداء
10:40 | 2020-12-31
31/12/2020 10:40:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة بشأن أول مصاب بالسلالة الجديدة من كورونا في أميركا
Lebanon 24
مفاجأة بشأن أول مصاب بالسلالة الجديدة من كورونا في أميركا
20:00 | 2020-12-30
30/12/2020 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:00 | 2020-12-31
«الكونغرس» على خط انفجار مرفأ بيروت... إشارة «تدويلٍ» للتحقيق؟
14:53 | 2020-12-31
بينها الاعفاء الجزئي من الميكانيك.. عون وقّع 10 قوانين اقرها مجلس النواب
14:37 | 2020-12-31
تدابير أمنية مشدّدة للجيش ليلة رأس السنة.. ودعوة لعدم إطلاق النار
14:30 | 2020-12-31
لا تستسلموا.. معايدة من وحي كورونا لوزير الصحة
14:06 | 2020-12-31
في عاليه.. جثة بجابنها عبوة حبوب وورقة مكتوب عليها “Attention Corona”
13:52 | 2020-12-31
عون ترأس اجتماعاً مع وفد مفاوضات الترسيم.. وهذا ما دعا إليه اللبنانيين!
فيديو
"إلتشي" يوقف مسيرة انتصارات "الريال".. ويفرض عليه التعادل بالدوري!
Lebanon 24
"إلتشي" يوقف مسيرة انتصارات "الريال".. ويفرض عليه التعادل بالدوري!
15:00 | 2020-12-31
31/12/2020 15:15:08
Lebanon 24
Lebanon 24
نيوزيلندا أول دولة تودع 2020 بعرض مبهر (فيديو)
Lebanon 24
نيوزيلندا أول دولة تودع 2020 بعرض مبهر (فيديو)
13:38 | 2020-12-31
31/12/2020 15:15:08
Lebanon 24
Lebanon 24
منى واصف تبكي الملايين حزنا على وفاة حاتم علي: "الله معك يا أمي" (فيديو)
Lebanon 24
منى واصف تبكي الملايين حزنا على وفاة حاتم علي: "الله معك يا أمي" (فيديو)
12:00 | 2020-12-31
31/12/2020 15:15:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact