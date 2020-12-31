أبيض: ندخل عام 2021 بأمل وحسرة.. دعونا نأخذ اللقاح

غرد مدير مستشفى الحريري الجامعي فراس ابيض عبر "تويتر" قائلاً إنه "كان هناك خبران جديران بالملاحظة أمس. وافقت المملكة المتحدة على استخدام لقاح AstraZeneca ضد الكورونا، وسجل لبنان رقما قياسيا منذ بداية الوباء في العدد اليومي لحالات الكورونا الجديدة، 2878 حالة، يعني أننا ندخل عام 2021 بأمل وحسرة".

٤.١ كان هناك خبران جديران بالملاحظة أمس. وافقت المملكة المتحدة على استخدام لقاح @AstraZeneca ضد الكورونا، وسجل لبنان رقما قياسيا منذ بداية الوباء في العدد اليومي لحالات الكورونا الجديدة، ٢٨٧٨ حالة. يعني هذان الحدثان أننا ندخل عام ٢٠٢١ بأمل وحسرة. — Firass Abiad (@firassabiad) December 31, 2020

وأضاف: "أما لقاح AstraZeneca فلديه العديد من المزايا. بشكل أساسي، يعد توزيعه اسهل من الناحية اللوجستية، وهو اقل كلفة، ولديه فعالية عالية في الوقاية من حالات كورونا الشديدة. ايضا، سوف نشهد قريبا المزيد من اللقاحات الجديدة، ونأمل أن تشهد سنة 2021 تحول دفة الامور واندحار الوباء".



لكنّه أشار الى انه "في الوقت نفسه، فإن وضع كورونا في لبنان يستمر في التدهور. ارتفاع أعداد كورونا بشكل حاد يثير السخط من البعض تجاه السلوك المتهور للكثيرين في المجتمع. لكننا لا نكون صادقين مع انفسنا عندما نعزو النجاح إلى جهودنا الخاصة، لكننا نعزو الفشل إلى أفعال الآخرين". وأضاف: "أما لقاح AstraZeneca فلديه العديد من المزايا. بشكل أساسي، يعد توزيعه اسهل من الناحية اللوجستية، وهو اقل كلفة، ولديه فعالية عالية في الوقاية من حالات كورونا الشديدة. ايضا، سوف نشهد قريبا المزيد من اللقاحات الجديدة، ونأمل أن تشهد سنة 2021 تحول دفة الامور واندحار الوباء".لكنّه أشار الى انه "في الوقت نفسه، فإن وضع كورونا في لبنان يستمر في التدهور. ارتفاع أعداد كورونا بشكل حاد يثير السخط من البعض تجاه السلوك المتهور للكثيرين في المجتمع. لكننا لا نكون صادقين مع انفسنا عندما نعزو النجاح إلى جهودنا الخاصة، لكننا نعزو الفشل إلى أفعال الآخرين".

وختم قائلاً: "في نهاية السنة الماضية، تمنينا جميعًا عامًا جديدًا سعيدًا. وغني عن القول إن امنياتنا لم تتحقق. اللقاحات هي نتاج عمل علمي دؤوب لتغيير الوضع الحالي. مع بداية العام الجديد، فلنتجاوز التمنيات الى الافعال. دعونا نأخذ اللقاح".