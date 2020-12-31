العقدة الحكومية: ما خفي منها... ظهر في رسالة من "حزب الله"

مما لا شك فيه أن اللقاء التلفزيوني الاخير للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله قد أعطى إشارات واضحة عن وجود عقد حكومية غير ظاهرة، التي تضاف الى العقد الاساسية، لكن الاهم من ذلك كله هي تلك المواقف المتصلبة التي يطلقها رئيس الجمهورية ميشال عون بوجه كل العروض المقدمة له، علما أن ما قدّمه الرئيس المكلف سعد الحريري لعون والتيار "الوطني الحر" بدا جيدا إذ انه، وبحسب مصادر مطلعة، قد تنازل الى اعطاء "العهد" وزارة الاتصالات والطاقة والدفاع والتربية في احدى عروضه كمفتاح للحل بهدف الاسراع للخروج بصيغة حكومية مناسبة في ظل الازمات المتفاقمة، الا ان عون يبدو مصرّا على حقيبة الداخلية كشرط من شروط الموافقة على التشكيلة!وبالعودة الى "لقاء العام" مع السيد نصر الله، يمكن استخلاص امرين اساسيين: الاول، ان الاتفاق بين الرئيسين عون والحريري شرط ثابت من شروط ولادة الحكومة، اذ يبدو ان "حزب الله"، وبحسب المصادر، لن يقبل أبدا بالقيام بأي مساعٍ جدية قبل موافقة حليفه "الوطني الحر" وبالتالي رئيس الجمهورية، الامر الذي يبدو محسوما في أوساط حارة حريك.الامر الثاني الذي اوحى به نصر الله هو وجود عقد اخرى غير ظاهرة. فما طبيعة هذه العُقد؟ترى المصادر أن بعض العراقيل مرتبطة بشكل مباشر بـ "حزب الله"، إذ انه لم يُعطِ رأيه بعد بالحقائب التي قرر الرئيس الحريري إعطاءه إياها. وعلى الارجح فإن الحقائب المقررة ستكون واحدة فقط في حال كانت الحكومة مؤلفة من 18 وزيراً، ولكن في كل الاحوال فإن الحزب لن يتدخل بأي موقف في المرحلة الحالية قبل إنهاء المفاوضات بين عون والحريري والوصول الى اتفاق يرضي الطرفين، ولعلّ مصلحة عون تتقدم على مصلحة الحريري لدى الحزب، وفي حال عدم موافقة الاخير على الحقيبة التي ستُمنح له، فإنه سيجد نفسه مضطرا الى عرقلة التشكيلة لتعود الامور الى نقطة الصفر.وبالحديث عن العُقد، ترى المصادر ذاتها ان العقدة الثانية التي تظهرت مؤخراً هي العقدة الدرزية، اذ ان "حزب الله"، ورغم عدم تسريبه ذلك للاعلام، عقد عدة لقاءات مع رئيس الحزب الديمقراطي طلال ارسلان واكّد انه سيقف الى جانبه لجهة التمثيل الدرزي في الحكومة، وبالتالي فإن شكل الحكومة التي يظن البعض الكثير انه حُسم لصالح طرح الحريري لـ 18 وزيرا، قد يكون خاضعاً مجددا لخلط الاوراق في حال اصر الحزب على اعطاء حليفه الدرزي حقيبة وزارية.وتعتبر المصادر ان هذه العقد التي من شأنها أن تتسبب بمزيد من العقبات امام الملف الحكومي ربما لعدة اشهر اضافية لا تُظهر اية حلول في الافق، خصوصا في ظل عرقلة مبادرة البطريرك الراعي التي سعت الى حل الازمة الحكومية وغياب المبادرات الخارجية الجدية التي من شأنها ان تُسهم في اطلاق عجلة التشكيل.