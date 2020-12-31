حديث نادر لـ "أبو مهدي المهندس" عن نصرالله: ""قائد المقاومة وقائدنا" (فيديو)

كشفت وسائل إعلام عن مقطع فيديو نادر، لـ "أبو مهدي المهندس"، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، الذي قتل في غارة أميركية على مطار بغداد برفقة قائد فيلق القدس قاسم سليماني في 3 كانون الثاني الماضي.

ورد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، خلال الفيديو الذي سجله رئيس مجلس إدارة شبكة "الميادين"، غسان بن جدو، ردا على سؤال لماذا يشاهد أبو مهدي المهندس خطابا للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله؟، ليجيب المهندس قائلا، "السيد عزيزنا".







وأضاف المهندس في الحديث عن علاقته بنصر الله: "قائد المقاومة، وقائدنا، السيد العزيز والمقاوم يتحدث عن تحرير الموصل، الأولى أني أسمع له، دائما عنده شيء جديد، يعطينا عزم وإرادة ودافعة قوية".

وكان نصرالله قد قال قبل أيام، إن "أبو مهدي المهندس قائد عظيم وشخصية شبيهة بالشهيد سليماني".