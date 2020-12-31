لبنان

حديث نادر لـ "أبو مهدي المهندس" عن نصرالله: ""قائد المقاومة وقائدنا" (فيديو)

Lebanon 24
31-12-2020 | 07:42
A-
A+
Doc-P-779765-637449976574213905.jpg
Doc-P-779765-637449976574213905.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت وسائل إعلام عن مقطع فيديو نادر، لـ "أبو مهدي المهندس"، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، الذي قتل في غارة أميركية على مطار بغداد برفقة قائد فيلق القدس قاسم سليماني في 3 كانون الثاني الماضي.
ورد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، خلال الفيديو الذي سجله رئيس مجلس إدارة شبكة "الميادين"، غسان بن جدو، ردا على سؤال لماذا يشاهد أبو مهدي المهندس خطابا للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله؟، ليجيب المهندس قائلا، "السيد عزيزنا".
 



وأضاف المهندس في الحديث عن علاقته بنصر الله: "قائد المقاومة، وقائدنا، السيد العزيز والمقاوم يتحدث عن تحرير الموصل، الأولى أني أسمع له، دائما عنده شيء جديد، يعطينا عزم وإرادة ودافعة قوية".
 
وكان نصرالله قد قال قبل أيام، إن "أبو مهدي المهندس قائد عظيم وشخصية شبيهة بالشهيد سليماني".
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:14 | 2020-12-31
15:00 | 2020-12-31
14:53 | 2020-12-31
14:37 | 2020-12-31
14:30 | 2020-12-31
14:06 | 2020-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website