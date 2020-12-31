مغدوشة.. 18 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت بلدية مغدوشة في بيان "تسجيل 18 اصابة جديدة في البلدة"، طالبة من "جميع المخالطين المباشرين إلى أخذ الحيطة وإجراء اللازم والتزام منازلهم "وتمنت "الشفاء العاجل للمصابين".

ودعت إلى "ضرورة التزام أهالي البلدة إجراءات الوقاية الضرورية ووضع الكمامات والإبتعاد عن التجمعات خاصة ليلة رأس السنة".