بلدية كفرعقا: 6 إصابات جديدة والاقفال العام وارد

أعلنت بلدية كفرعقا في بيان، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ودعت المخالطين إلى إجراء الفحوص المطلوبة.كما أعلنت أنه "بعد الارتفاع الصادم بعدد الاصابات، قرر المجلس البلدي اعتبار نفسه في اجتماع دائم لمواكبة التطورات المقلقة، وسيضطر للجوء إلى الاقفال العام للبلدة، والطلب من وزارة الداخلية الدعم الكامل لحسن تطبيق القرار، إذا استمر عدد الاصابات بالارتفاع في الأيام المقبلة".