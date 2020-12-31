لبنان

احتراق سيارات في كاراج بطرابلس (صور)

Lebanon 24
31-12-2020 | 08:54
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اندلع حريق فجر اليوم في أرض فارغة تستخدم لركن السيارات في منطقة مشروع محرم - باب الرمل  في طرابلس.
 
 
 
 
وقد اتى الحريق على عدة سيارات متوقفة حيث ناشد الاهالي للاسراع واخماد الحريق من قبل فرق الاطفاء.
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