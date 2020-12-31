احتراق سيارات في كاراج بطرابلس (صور)

اندلع حريق فجر اليوم في أرض فارغة تستخدم لركن السيارات في منطقة مشروع محرم - باب الرمل في طرابلس.

وقد اتى الحريق على عدة سيارات متوقفة حيث ناشد الاهالي للاسراع واخماد الحريق من قبل فرق الاطفاء.