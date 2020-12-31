في شاتيلا.. تعرض لاطلاق نار وسلب

أدخل الى طوارئ احدى مستشفيات بيروت المدعو "ز. م." (سوري الجنسية) على اثر اصابته بطلق ناري في صدره جراء تعرضه لعملية سلب داخل مخيم شاتيلا. ووضعه الصحي مستقر.