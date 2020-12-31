لبنان

أطلق النار على نفسه بسبب الضائقة المالية.. هذه قصته

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-12-2020 | 09:10
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عثر على المدعو "خ. م"، لبناني، جثة على سريره داخل غرفة نومه في منزله في بلدة قبرشمون أمس مصاباً بعيار ناري في صدره للجهة العلوية من بندقية صيد (جفت عيار 12ملم ). ويرجح ان تكون الوفاة إنتحار.

وعلى الفور، حضر الطبيب الشرعي الى المكان وأجرى كشفه على الجثة، حيث تبين انه لا يوجد آثار لأي أعمال عنف.

 كما حضرت دورية من مكتب حوادث بعبدا واجرت كشفها على مكان وجود الجثة واخذت البندقية معها. وأظهرت التحقيقات أن "خ. م" يعاني من تعب وإرهاق نفسي جراء توقفه عن العمل، بحيث كان يمر منذ مدة بضائقة مادية، خصوصاً وانه مقيم مع والدته التي تعاني من عدة أمراض ومقعدة ويهتم بها بشكل دائم. وتم نقل الجثة الى احدى المستشفيات.

وبمراجعة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان من قبل فصيلة قبرشمون، اشارت بصرف النظر عن استماع افادة احد من ذوي المتوفي وختم المحضر وايداعها اياه بواسطة مفرزة بعبدا القضائية.
 
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خاص "لبنان 24"

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