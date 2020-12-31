بلدية خريبة الجندي دعت إلى الوقاية: الوضع يخرج عن السيطرة

أكدت بلدية خريبة الجندي في بيان أن "تفشي وباء كورونا في بلدتنا ينذر بالسوء وخروج الوضع عن السيطرة، لذلك ندعو أهلنا إلى توخي الحذر والتزام الاجراءات الوقائية وشروط السلامة العامة".ودعت خلية الأزمة في البلدية الى "التواصل معها لمتابعة حالات الإصابة بالفيروس او الشعور بأي عوارض صحية لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة حرصا على سلامتكم على الأرقام الآتية: 03238069 - 70464552.