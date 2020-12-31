لبنان

بيان تحذيري من قوى الأمن للبنانيين ليلة رأس السنة

Lebanon 24
31-12-2020 | 09:32
A-
A+
Doc-P-779797-637450040735573657.jpg
Doc-P-779797-637450040735573657.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي _ شعبـة العلاقـات العامـة البــلاغ التالــي:

"تُشكّل آفة إطلاق النّار العَشوائي تهديدًا لأمن المُجتمع وترويعًا للسكّان الآمنين، بينما يُصرُّ بعض الأشخاص على اعتبارها وسيلةً للتّعبير في المناسبات المتنوّعة، مع علمهم الأكيد أنّ فعلهم هذا قد يؤدّي إلى قتل وإيذاء العديد من الأبرياء.

لذلك، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من المواطنين التّعبير بصورةٍ سلميّة وحضاريّة، وعدم إطلاق النّار بأيّ شكلٍ من الأشكال. وتُعلمهم بأنّ الأوامر قد أُعطيت إلى قطعاتها العملانيّة للتشدّد في ملاحقة المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللاّزمة بحقّهم.

وهي تهيب بهم ابلاغها عن اية عملية إطلاق نار، من خلال التّواصل مع غُرف العمليّات على الرقم /112/، أو عبر خدمة "بلّغ" على الموقع الإلكتروني العائد لها www.isf.gov.lb، أو إرسال رسالة خاصّة عبر مواقع التّواصل الاجتماعي العائدة لها، على أن تكون مرفقة بإثبات (صورة أو فيديو). #طايشة_بس_بتصيب". 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:14 | 2020-12-31
15:00 | 2020-12-31
14:53 | 2020-12-31
14:37 | 2020-12-31
14:30 | 2020-12-31
14:06 | 2020-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website