"السياحة" رفعت نسبة الجهوزية إلى حدها الأقصى: لالتزام التعاميم والشروط الوقائية

صدر عن وزارة السياحة البيان الآتي:"بعد التزايد الكبير في عدد الوفيات وعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، ومع ارتفاع نسبة الإشغال لعدد الأسرة في المستشفيات والتي تجاوز بمعظمها 90% بحسب وزارة الصحة العامة، ذكرت الوزارة المؤسسات السياحية والمطعمية كافة، وجميع المواطنين الذين ينظمون مساء اليوم سهرات وحفلات عامة وخاصة، بضرورة التزام المعايير والشروط الوقائية والصحية الصادرة عن الوزارات المعنية".وناشدت "كل مواطن أن يكون رقيبا على نفسه وعائلته تفاديا لانتقال العدوى بشكل مرتفع، خصوصا بعد تبين ارتفاع نسبة المصابين من دون اعراض ظاهرة عليهم"، مؤكدة أنها "رفعت نسبة الجهوزية في قسم الضابطة السياحية وقسم الشرطة السياحية إلى حدها الأقصى، وسيتم إقفال المؤسسات المخالفة من دون سابق إنذار".وتمنت "لجميع اللبنانيين عاما مليئا بالصحة والخير وراحة البال، وللقطاع السياحي أن يعود قطاعا رائدا في لبنان والعالم العربي كما عرفه الجميع طوال العقود الماضية".