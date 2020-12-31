تغريدة لحسن في آخر يوم من 2020.. ماذا قال عن كورونا؟

غرّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن قائلاً: "على وشك انقضاء عام على جائحة كورونا، مذ بدأ الكفاح بأضعف الأدوات دون عتب وأحلك الظروف دون وجل، خضنا معاً نضالاً إلتزاماً وأملاً أضحى قريباً؛ عبرنا بهول الجائحة وكابوسًا أليمًا رغم كل التأويلات، لن نجازف تسليماً وقدراً، وما يفصلنا صبر ساعة وإلتزام".