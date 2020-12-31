لبنان

امطار متفرقة مساء.. هكذا سيكون طقس بداية العام

Lebanon 24
31-12-2020 | 10:11
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تمنت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني لـ"جميع اللبنانيين سنة خير مستقرة في 2021"، وتوقعت ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
 
ويتوقع هطول امطار خفيفة متفرقة خصوصا في المناطق الداخلية والجبلية خلال الفترة المسائية كما تنشط الرياح احيانا شمال البلاد.
وجاء في النشرة الاتي:

طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.
المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.

الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة التي تكون ضمن معدلاتها المعتادة . يتحول الطقس مساء الى غائم جزئيا مع توقع هطول امطار خفيفة متفرقة خصوصا في المناطق الداخلية والجبلية ويتشكل الضباب على الجبال كما تنشط الرياح احيانا في شمال البلاد خلال الفترة المسائية.
الجمعة: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات . يتوقع هطول امطار خفيفة متفرقة خصوصا في المناطق الداخلية والجبلية خلال الفترة المسائية كما تنشط الرياح احيانا شمال البلاد.
السبت: قليل الغيوم اجمالا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ، ويتشكل الضباب على المرتفعات.
الأحد: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 10الى 21 درجة، فوق الجبال من 6 الى 15 درجة، في الداخل من 5 الى 16 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية، سرعتها بين 10و 30 كلم/س.
- الانقشاع: جيد اجمالا
- الرطوبة النسبية على الساحل:
بين 40و 70% .
- حال البحر: هادئ، حرارة سطح الماء: 20 درجة
- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,43
- ساعة غروب الشمس: 16,39

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