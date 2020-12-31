عندقت.. وفاة ابن الـ16 عاماً ونقل أفراد عائلة إلى المستشفى

توفي الشاب "أنطوني.ب" (16 عاماً) ابن بلدة عندقت - عكار، كما نُقل 3 من أفراد عائلته (الوالدان واحد الأبناء) الى مستشفى سيدة السلام في القبيات على نحو طارئ، حيث أفيد أنّ أحدهم أودع في العناية المركزة.ولم تعرف مسببات الوفاة بعد ولا الاصابات في المستشفى، وسط معلومات عن حالة تسمّم غذائي، بانتظار التحقيقات التي بدأتها القوى الأمنية، وحضور الطبيب الشرعي للكشف على جثة الشاب المتوفي، ومعاينة المصابين الباقين من أفراد العائلة.