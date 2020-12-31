لبنان

حريق مخيم بحنين.. وهبه دان التصريحات الخطيرة التي تنادي بحمل السلاح

Lebanon 24
31-12-2020 | 10:25
A-
A+
Doc-P-779817-637450076344512556.jpg
Doc-P-779817-637450076344512556.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعقيبا على الحادث الأليم الذي أدى الى حريق ضخم في مخيم للنازحين السوريين في منطقة بحنين، أكد وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه ان لبنان والسلطات اللبنانية وفي اطار مسؤولياتها الانسانية والسياسية معنية بحماية حقوق الانسان النازح واللاجىء الموجود على الاراضي اللبنانية على حد سواء طالما التزم باحترام القوانين اللبنانية وتقيد بها.
وأعلن وهبه ان وزارة الخارجية طلبت من السلطات القضائية والامنية المختصة اتخاذ كل الاجراءات والتحقيق في ملابسات هذا الحادث وملاحقة المسؤولين ومعاقبتهم وفق القوانين.
وانطلاقا من ذلك لا يسعها سوى تسليط الضوء على الاوضاع المأساوية التي يعيشها لبنان محذرة من خطر الانزلاق الى فلتان امني واجتماعي يهدد النازحين واللاجئين واللبنانيين.
وادان وهبه بعض التصريحات الخطيرة التي تنادي بحمل السلاح للدفاع عن النفس مطالبا المجتمع الدولي ايلاء مسألة عودة النازحين أهمية خاصة خصوصا وان السلطات السورية دأبت على التأكيد عن رغبتها بعودة ابنائها النازحين الى اراضيها وتقديم كل مساعدة لهم.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:14 | 2020-12-31
15:00 | 2020-12-31
14:53 | 2020-12-31
14:37 | 2020-12-31
14:30 | 2020-12-31
14:06 | 2020-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website