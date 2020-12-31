إطلاق نار في السوق التجارية في طاريا ليلا

أطلق مسلحون مجهولون ليلا النار من أسلحة رشاشة، باتجاه عدد من المحال التجارية والعيادات وسط السوق التجارية لبلدة طاريا غرب بعلبك، واقتصرت الأضرار على الماديات. وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا في الحادث، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".