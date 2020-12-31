توقيف عصابة.. قتلوا امرأة في بلدة سعدنايل وسلبوها 9000$

اوقفت مديرية البقاع الاقليمية لامن الدولة-مكتب زحلة عصابة تقوم باعمال السرقة مؤلفة من 4 اشخاص سوريين هم: م.ح.—ي.ح—م.م—م.ج.م، وبالتحقيق معهم تبين انهم اقدموا عام 2017 على قتل امرأة عجوز سورية في بلدة سعدنايل وسلبها مبلغ 9000$ وتم تسليمهم للقضاء المختص.