لبنان

توقيف عصابة.. قتلوا امرأة في بلدة سعدنايل وسلبوها 9000$

Lebanon 24
31-12-2020 | 10:51
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اوقفت مديرية البقاع الاقليمية لامن الدولة-مكتب زحلة عصابة تقوم باعمال السرقة مؤلفة من 4 اشخاص سوريين هم: م.ح.—ي.ح—م.م—م.ج.م، وبالتحقيق معهم تبين انهم اقدموا عام 2017 على قتل امرأة عجوز سورية في بلدة سعدنايل وسلبها مبلغ 9000$ وتم تسليمهم للقضاء المختص. 
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