مذكرات بين لبنان وبريطانيا استكمالا للاجراءات القانونية اللازمة لدخول اتفاقية تأسيس الشراكة حيز التنفيذ غدا

تم صباح اليوم تبادل مذكرات بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ممثلة بالقائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى لبنان أليسون كنغ بشأن استكمال الطرفين الاجراءات القانونية اللازمة لدخول اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ 1/1/2021.تهدف المذكرات، بحسب بيان، إلى تنظيم الإطار القانوني للروابط التجارية بين البلدين التي أنشأتها اتفاقية الشراكة بين لبنان والاتحاد الاوروبي بعد خروج المملكة المتحدة من هذا الاتحاد، صونا لثقة المستهلكين والشركات البريطانية واللبنانية لمواصلة التداول التجاري وحفاظا على الشروط التفضيلية المتعلقة بالتجارة بين الطرفين، كما تفتح آفاقا مستقبلية لتوسيع التبادل التجاري في السلع والخدمات بين البلدين، بما يتيح فرصا إضافية للمصدرين اللبنانيين في ضوء توجه لبنان لتعزيز القطاعات المنتجة في الاقتصاد اللبناني.وأعربت كينغ عن سعادتها بالاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ، معتبرة أنها "توفر الطمأنينة والثقة لكل من الشركات البريطانية واللبنانية وكلا البلدين يقدر العلاقة التجارية الثنائية وخصوصا أن اتفاق اليوم يوفر منصة ثابتة للقيام بالمزيد من الأعمال بين البلدين في المستقبل".إشارة الى ان لبنان كان في طليعة الدول التي بادرت المملكة المتحدة الى التفاوض معه في هذا الشأن.