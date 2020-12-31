21
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
مذكرات بين لبنان وبريطانيا استكمالا للاجراءات القانونية اللازمة لدخول اتفاقية تأسيس الشراكة حيز التنفيذ غدا
Lebanon 24
31-12-2020
|
10:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
تم صباح اليوم تبادل مذكرات بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ممثلة بالقائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى لبنان أليسون كنغ بشأن استكمال الطرفين الاجراءات القانونية اللازمة لدخول اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ 1/1/2021.
تهدف المذكرات، بحسب بيان، إلى تنظيم الإطار القانوني للروابط التجارية بين البلدين التي أنشأتها اتفاقية الشراكة بين لبنان والاتحاد الاوروبي بعد خروج المملكة المتحدة من هذا الاتحاد، صونا لثقة المستهلكين والشركات البريطانية واللبنانية لمواصلة التداول التجاري وحفاظا على الشروط التفضيلية المتعلقة بالتجارة بين الطرفين، كما تفتح آفاقا مستقبلية لتوسيع التبادل التجاري في السلع والخدمات بين البلدين، بما يتيح فرصا إضافية للمصدرين اللبنانيين في ضوء توجه لبنان لتعزيز القطاعات المنتجة في الاقتصاد اللبناني.
وأعربت كينغ عن سعادتها بالاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ، معتبرة أنها "توفر الطمأنينة والثقة لكل من الشركات البريطانية واللبنانية وكلا البلدين يقدر العلاقة التجارية الثنائية وخصوصا أن اتفاق اليوم يوفر منصة ثابتة للقيام بالمزيد من الأعمال بين البلدين في المستقبل".
إشارة الى ان لبنان كان في طليعة الدول التي بادرت المملكة المتحدة الى التفاوض معه في هذا الشأن.
تابع
الأكثر قراءة
يارا ابنة النائب محمد خواجة تنجو من إنفجار مطار عدن.. وهذا ما قاله والدها (صورة)
Lebanon 24
يارا ابنة النائب محمد خواجة تنجو من إنفجار مطار عدن.. وهذا ما قاله والدها (صورة)
15:32 | 2020-12-30
30/12/2020 03:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يبلغ أدنى مستوى..
Lebanon 24
الدولار يبلغ أدنى مستوى..
17:00 | 2020-12-30
30/12/2020 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير.. ظاهرة بيع الدولار الأسود وصلت الى لبنان!
Lebanon 24
تحذير.. ظاهرة بيع الدولار الأسود وصلت الى لبنان!
15:46 | 2020-12-30
30/12/2020 03:46:08
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم الاخير من العام.. اليكم كم سجّل دولار السوق السوداء
Lebanon 24
في اليوم الاخير من العام.. اليكم كم سجّل دولار السوق السوداء
10:40 | 2020-12-31
31/12/2020 10:40:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة بشأن أول مصاب بالسلالة الجديدة من كورونا في أميركا
Lebanon 24
مفاجأة بشأن أول مصاب بالسلالة الجديدة من كورونا في أميركا
20:00 | 2020-12-30
30/12/2020 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:14 | 2020-12-31
الخارجية تدين انفجار عدن
15:00 | 2020-12-31
«الكونغرس» على خط انفجار مرفأ بيروت... إشارة «تدويلٍ» للتحقيق؟
14:53 | 2020-12-31
بينها الاعفاء الجزئي من الميكانيك.. عون وقّع 10 قوانين اقرها مجلس النواب
14:37 | 2020-12-31
تدابير أمنية مشدّدة للجيش ليلة رأس السنة.. ودعوة لعدم إطلاق النار
14:30 | 2020-12-31
لا تستسلموا.. معايدة من وحي كورونا لوزير الصحة
14:06 | 2020-12-31
في عاليه.. جثة بجابنها عبوة حبوب وورقة مكتوب عليها “Attention Corona”
فيديو
"إلتشي" يوقف مسيرة انتصارات "الريال".. ويفرض عليه التعادل بالدوري!
Lebanon 24
"إلتشي" يوقف مسيرة انتصارات "الريال".. ويفرض عليه التعادل بالدوري!
15:00 | 2020-12-31
31/12/2020 15:17:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نيوزيلندا أول دولة تودع 2020 بعرض مبهر (فيديو)
Lebanon 24
نيوزيلندا أول دولة تودع 2020 بعرض مبهر (فيديو)
13:38 | 2020-12-31
31/12/2020 15:17:48
Lebanon 24
Lebanon 24
منى واصف تبكي الملايين حزنا على وفاة حاتم علي: "الله معك يا أمي" (فيديو)
Lebanon 24
منى واصف تبكي الملايين حزنا على وفاة حاتم علي: "الله معك يا أمي" (فيديو)
12:00 | 2020-12-31
31/12/2020 15:17:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact