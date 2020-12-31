لبنان

وزني وقّع مشاريع مراسيم الترقيات في الجيش

Lebanon 24
31-12-2020 | 11:11
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أعلن المكتب الإعلامي في وزارة المالية أنّ وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، وقّع مشاريع مراسيم تتعلق بالترقيات في الجيش، على أن يصبح المرسوم نافذاً بعد توقيع رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.
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غازي وزني

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