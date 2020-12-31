وزني وقّع مشاريع مراسيم الترقيات في الجيش

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة المالية أنّ وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، وقّع مشاريع مراسيم تتعلق بالترقيات في الجيش، على أن يصبح المرسوم نافذاً بعد توقيع رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.