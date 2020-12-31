نائب ثانٍ من "الجمهورية القوية" يعلن إصابته بـ"كورونا" اليوم!

بعد النائب جوزيف إسحق . أعلن عضو تكتّل "الجمهورية القوية"، النائب فادي سعد، إصابته بفيروس "كورونا" بعد صدور نتيجة فحص الـPCR، اليوم الخميس، حيث تبيّن أنّها إيجابية، ليكون بذلك ثاني نائب في التكتّل يعلن إصابته بالفيروس اليوم

وكتب سعد عبر صفحته على "فيسبوك": "بعد صدور نتيجة الـPCR اليوم، أعلن إصابتي بفيروس ‫"كورونا‬"، مطمئناً الجميع أني لا أعاني أي عوارض صحية، ومتمنياً الشفاء لكل المصابين، على أمل أن يحمل العام الجديد الخير والصحة للجميع وتكون الإكتشافات العلمية قد تغلبت على هذه الجائحة التي شغلت العالم على مدى الـ2020".