أفيوني: 14 شهراً على الأزمة والمطلوب العودة الى المبادئ المصرفية الاساسية

١٤ شهر على الأزمة المصرفية والمصارف في وضع zombie لا مخرج له
سياسة الاغلاق ثم النكران
ثم تقاذف التهم مع الدولة
ثم تأجيل الحل والتعطيل في متاهات الخسائر ودهاليز لجنة المال
هذه السياسات فشلت
دفع ثمنها القطاع مزيدا من الخسائر والمودعون وموظفوا القطاع والاقتصاد مزيد من الانهيار
(١)
— Adel Afiouni (@adelafiouni) December 31, 2020
١٤ شهر على الأزمة المصرفية والمصارف في وضع zombie لا مخرج له
سياسة الاغلاق ثم النكران
ثم تقاذف التهم مع الدولة
ثم تأجيل الحل والتعطيل في متاهات الخسائر ودهاليز لجنة المال
هذه السياسات فشلت
دفع ثمنها القطاع مزيدا من الخسائر والمودعون وموظفوا القطاع والاقتصاد مزيد من الانهيار
(١)