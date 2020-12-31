أفيوني: 14 شهراً على الأزمة والمطلوب العودة الى المبادئ المصرفية الاساسية

غرّد الوزير السابق عادل أفيوني عبر "تويتر" قائلاً: "١٤ شهراً على الأزمة المصرفية والمصارف في وضع zombie لا مخرج له سياسة الاغلاق ثم النكران ثم تقاذف التهم مع الدولة ثم تأجيل الحل والتعطيل في متاهات الخسائر ودهاليز لجنة المال".



المطلوب العودة الى المبادئ المصرفية الاساسية:

١-مهمة المصارف تمويل الاقتصاد لا تمويل الدولة

اكبر خطيئة ان المصارف تجاهلت ذلك و تحولت الى محفظات استثمارية ضخمة في الديون السيادية

٢-لا مصارف ولا اعادة رسملة بدون ميزانيات شفافة والهرطقات الدفترية لا تجدي

٣-لا مصارف بدون ثقة". وأضاف: "هذه السياسات فشلت دفع ثمنها القطاع مزيدا من الخسائر والمودعون وموظفو القطاع والاقتصاد مزيد من الانهيار.المطلوب العودة الى المبادئ المصرفية الاساسية:١-مهمة المصارف تمويل الاقتصاد لا تمويل الدولةاكبر خطيئة ان المصارف تجاهلت ذلك و تحولت الى محفظات استثمارية ضخمة في الديون السيادية٢-لا مصارف ولا اعادة رسملة بدون ميزانيات شفافة والهرطقات الدفترية لا تجدي٣-لا مصارف بدون ثقة".