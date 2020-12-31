لبنان

عبد الصمد هنأت عون بالاعياد: طرحت انشاء جائزة بيروت للانسانية تخليدا لشهداء المرفأ

Lebanon 24
31-12-2020 | 12:17
A-
A+
Doc-P-779841-637450138707567502.jpg
Doc-P-779841-637450138707567502.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، بعد زيارتها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا: "زرت فخامة الرئيس للتهنئة بالاعياد، وعرضت الواقع المرير الذي يعيشه الاعلام اليوم، والاقتراحات التي نحملها لتحسين الموضوع، خصوصا وان الاعلام هو مجرد مرآة لواقعنا ويعكس ما يحصل، وفي حال اردنا التغيير، لا يجب ان نكسر هذه المرآة، بل تحسين الظروف. كما طرحت على رئيس الجمهورية انشاء جائزة بيروت للانسانية، على ان يتم اطلاقها بشكل دوري في الرابع من آب من كل عام، تخليدا لذكرى شهداء الانفجار في مرفأ بيروت البعيد عن الإنسانية، والهدف منها هو دعم المبادرات والاعمال التي تروج للإنسانية ولنبذ المكراهية والعنف والحقد".

وتابعت: "تطرقنا ايضا الى مواضيع وزارة الاعلام ودورها الحالي في ظل الازمات والخطط الإعلامية الموضوعة، وكانت هناك جملة تمنيات وتوصيات على أمل النهوض والبدء بالعام الجديد في ظل حكومة فاعلة وقادرة على إدارة الأمور وخصوصا منها الطارئة، بغية إيجاد الحلول في اسرع وقت ممكن. وأتمنى للجميع اعيادا مجيدة بعيدا من وباء كورونا وخالية من الامراض وحافلة بالامل والتفاؤل والإنجازات وبحكومة جديدة".

سئلت: تتزايد اعداد الإصابات بالكورونا، هل هناك توجه لاقفال البلد مجددا؟

اجابت: "يرتبط الاقفال بقرار لجنة التدابير الوقائية التي تنتظر بدورها نتائج سهرة رأس السنة، فإذا كانت هذه النتائج مشابهة لما شهدته ليلة الميلاد المجيد والتي كانت كارثية، فيمكن اتخاذ أي قرار بما يخدم ضبط الأمور ومراعاة السلامة العامة".


من جهة ثانية، اجرت عبد الصمد اتصالا هاتفيا بعائلة الصحافي الراحل حسين قطيش قدمت فيه تعازيها برحيله.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:14 | 2020-12-31
15:00 | 2020-12-31
14:53 | 2020-12-31
14:37 | 2020-12-31
14:30 | 2020-12-31
14:06 | 2020-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website