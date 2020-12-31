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لبنان
عبد الصمد هنأت عون بالاعياد: طرحت انشاء جائزة بيروت للانسانية تخليدا لشهداء المرفأ
Lebanon 24
31-12-2020
|
12:17
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قالت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، بعد زيارتها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا: "زرت فخامة الرئيس للتهنئة بالاعياد، وعرضت الواقع المرير الذي يعيشه الاعلام اليوم، والاقتراحات التي نحملها لتحسين الموضوع، خصوصا وان الاعلام هو مجرد مرآة لواقعنا ويعكس ما يحصل، وفي حال اردنا التغيير، لا يجب ان نكسر هذه المرآة، بل تحسين الظروف. كما طرحت على رئيس الجمهورية انشاء جائزة بيروت للانسانية، على ان يتم اطلاقها بشكل دوري في الرابع من آب من كل عام، تخليدا لذكرى شهداء الانفجار في مرفأ بيروت البعيد عن الإنسانية، والهدف منها هو دعم المبادرات والاعمال التي تروج للإنسانية ولنبذ المكراهية والعنف والحقد".
وتابعت: "تطرقنا ايضا الى مواضيع وزارة الاعلام ودورها الحالي في ظل الازمات والخطط الإعلامية الموضوعة، وكانت هناك جملة تمنيات وتوصيات على أمل النهوض والبدء بالعام الجديد في ظل حكومة فاعلة وقادرة على إدارة الأمور وخصوصا منها الطارئة، بغية إيجاد الحلول في اسرع وقت ممكن. وأتمنى للجميع اعيادا مجيدة بعيدا من وباء كورونا وخالية من الامراض وحافلة بالامل والتفاؤل والإنجازات وبحكومة جديدة".
سئلت: تتزايد اعداد الإصابات بالكورونا، هل هناك توجه لاقفال البلد مجددا؟
اجابت: "يرتبط الاقفال بقرار لجنة التدابير الوقائية التي تنتظر بدورها نتائج سهرة رأس السنة، فإذا كانت هذه النتائج مشابهة لما شهدته ليلة الميلاد المجيد والتي كانت كارثية، فيمكن اتخاذ أي قرار بما يخدم ضبط الأمور ومراعاة السلامة العامة".
من جهة ثانية، اجرت عبد الصمد اتصالا هاتفيا بعائلة الصحافي الراحل حسين قطيش قدمت فيه تعازيها برحيله.
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