خرجت من منزل زوجها ولم تعد!

ادعى أمام فصيلة عدلون ب. ا. (لبناني) ان ابنته ف. وهي من مواليد 1994، (لبنانية) قد غادرت منزل زوجها الكائن في بلدة انصار بتاريخ 29 الجاري ولم تعد.