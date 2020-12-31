لبنان

تحذير من تساقط الرصاص الطائش في المطار.. هذا ما أعلنته قوى الأمن!

Lebanon 24
31-12-2020 | 13:08
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أصدرت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "من الآثار الخطيرة لظاهرة إطلاق النار العشوائي، تساقط الرّصاص الطّائش على مدرّجات مطار رفيق الحريري الدّولي وفي أماكن هبوط وإقلاع الطّائرات وبالقرب منها وذلك انطلاقاً من المناطق المحيطة به، مما يؤدي إلى تهديد سلامة الطّيران المدني وتعريض المسافرين والوافدين والطّائرات والمنشآت الحيويّة للخطر.


لذلك وتفادياً لحصول كوارث، تذكر المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي المواطنين بضرورة التقيّد بعدم إطلاق النّار في اي مناسبة كانت، كما تدعوهم للإبلاغ عن أي مخالفة، من خلال الاتصال بغُرف عمليّاتها على الرقم /112/، أو إرسال شكوى عبر خدمة "بلّغ" على الموقع الإلكتروني العائد لها www.isf.gov.lb، أو إرسال رسالة خاصّة عبر مواقع التّواصل الاجتماعي العائدة لها، على أن تكون مرفقة بإثبات (صورة أو فيديو)".
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