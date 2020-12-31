لبنان

في عاليه.. جثة بجابنها عبوة حبوب وورقة مكتوب عليها “Attention Corona”

Lebanon 24
31-12-2020 | 14:06
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عثرت المدعوة ه. ف. في منطقة عاليه على شقيقها ح. (مواليد ١٩٦٥) لبناني، جثة داخل غرفة نومه في منزله طابق ارضي وعثر بجانبه على ورقة موجود عليها ملف عائد له ومكتوب عليها بخط يده "Attention corona " ويوجد عليها توقيع المتوفي.

كما وُجد قرب الجثة حبوب دواء مجهولة النوع يرجح أن يكون المتوفي قد تناولها بكمية كبيرة ومن ثم عاد وتقيأها، وكذلك وُجدت علبة بلاستيكية كبيرة الحجم تحتوي بداخلها على حبوب مجهولة النوع وزجاجة ويسكي. 

ويرجح أن تكون الوفاة انتحارا عبر تناول كمية من الادوية. علماً ان ح. كان يعاني من أمراض نفسية وعصبية منذ حوالي 20 عاما وكان يتلقى العلاج سابقاً وقد أوقف العلاج.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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