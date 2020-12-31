لبنان

لا تستسلموا.. معايدة من وحي كورونا لوزير الصحة

Lebanon 24
31-12-2020 | 14:30
A-
A+
Doc-P-779875-637450218816194132.jpg
Doc-P-779875-637450218816194132.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توجه وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن بالمعايدة للبنانيين، متمنيا أن "يحمل العام الجديد نهاية للآلام على المستويات كافة". وذكرهم بـ"وجوب الإستمرار في فترة العيد بتطبيق الإجراءات الوقائية من كمامات وتباعد إجتماعي ونظافة شخصية، فلا يتم التفريط بكل ما تمت التضحية من أجله على عتبة بدء التلقيح بعد حوالى شهر ونصف شهر".  

وقال حسن: "لا تستسلموا! فالأرقام الصادمة التي تم تسجيلها في الأيام الأخيرة تعكس خطورة الموقف رغم تحدي الإجتماعية والمالية والإقتصادية، ولكن المهادنة مع الوباء خطرة جدا ولن نقر بخسارة المعركة بل سنربحها بالتعاضد مع بعضنا، ومن واجبنا حماية كبارنا والمعرضين للمخاطر الصحية كي يبقوا الشمعة المضيئة في عائلاتنا ومنازلنا".

ورأى الوزير الحسن، في تصريح اليوم، "أن شعبا آخر يواجه ما يواجهه الشعب اللبناني من ضغوط مجتمعة، لم يكن ليتمكن من الصمود كما صمد اللبنانيون حتى الآن. فقد استطعنا تأخير الإرتفاع الكبير في عدد الإصابات حوالى عشرة أشهر، وأبعدنا شبح النموذجين الإيطالي والإسباني وما شهدته يوهان من مآس. وعلينا الصبر والصمود لمواجهة المرحلة القصيرة الفاصلة عن وصول اللقاح الذي سيؤمن حماية الفئات المستهدفة وسيتيح عجلة الحياة الإقتصادية إلى طبيعتها في شكل تدريجي".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:56 | 2021-01-01
00:33 | 2021-01-01
00:14 | 2021-01-01
00:00 | 2021-01-01
23:54 | 2020-12-31
23:33 | 2020-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website