تدابير أمنية مشدّدة للجيش ليلة رأس السنة.. ودعوة لعدم إطلاق النار

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه - البيان الآتي: "لمناسبة رأس السنة الميلادية، باشرت وحدات الجيش تنفيذ تدابير أمنية مشددة في مختلف المناطق اللبنانية، لتأمين المرافق السياحية والتجارية والاقتصادية.وتدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم إطلاق النار ابتهاجاً بحلول رأس السنة الجديدة والتجاوب مع الإجراءات الأمنية المتخذة، وذلك حفاظاً على السلامة العامة وإنفاذاً للقوانين المرعية الإجراء، مع التأكيد على أن أي مخالفة بهذا الشأن سوف تعرّض مرتكبيها للملاحقة القانونية".