الخارجية تدين انفجار عدن

دانت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال التفجيرات الارهابية التي طالت مطار عدن الدولي بعيد هبوط الطائرة التي تقل اعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.وتقدمت الوزارة من الحكومة اليمنية والشعب وعائلات الضحايا بخالص التعازي والمواساة"، متمنية "الشفاء العاجل للجرحى الابرياء، وقد كانت من ضمنهم المتحدثة الرسمية باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر اللبنانية يارا خواخة".وأكدت الوزارة في بيان، دعمها للجهود التي تنهي صفحة المآسي وتعيد الاستقرار والامان لليمن والاخوة اليمنيين.