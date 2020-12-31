لبنان

الكورة.. 61 حالة إيجابية جديدة بكورونا

Lebanon 24
31-12-2020 | 15:21
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أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة في نشرتها اليومية عن تسجيل" 61 حالة إيجابية جديدة في الكورة موزعة على الشكل الآتي:

- كفتون:1
- بدبا:2
- برسا:2
- داربعشتار:2
- فيع:1
- كفريا:
- أنفه:8
- كفرعقا:6
- كفرحاتا:1
- بصرما:1
- بشمزين:1
- دده:2
- دارشمزين:1
- رشدبين:5
- راسمسقا:2
- النخلة وحارة الخاصة:1
- أميون:7
- كفرحزير:1
- بزيزا:2
- كوسبا:3
- بتعبورة:1
- قيد التحقق:10

وناشدت اللجنة المصابين "وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة"، داعية الى "التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية خصوصا في ما يتعلق بوضع الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي"، متمنية لهم الشفاء العاجل.
 
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