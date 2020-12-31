نقولا نحاس: كلّنا أمل بقدرة اللبنانيين على الصمود بوجه التحديات

غرّد النائب نقولا نحاس عبر صفحته على موقع تويتر وكتب: نستقبل الليلة سنة جديدة وكلّنا أمل بقدرة اللبنانيين على الصمود بوجه التحديات وقلب صفحة المآسي والانطلاق نحو مستقبل أفضل بقوة إيمانهم وحبّهم للوطن. سنة جديدة ومباركة نأمل أن تحمل معها الخير والاستقرار لوطننا لبنان والاطمئنان وراحة البال لأبنائنا.