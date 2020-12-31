عكار.. 102 إصابة جديدة بكورونا

أفاد التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار عن"تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و52 حالة شفاء".وأشار التقرير الى انه و"تبعا لهذه المستجدات بات العدد الاجمالي للمصابين المسجلين في عكار منذ بدء الجائحة وحتى اليوم: 4663 مصابا.