باسيل: لن تكون 2021 السنة الاخيرة

قبل ساعات من نهاية العام الحالي، غرّد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على حسابه عبر "تويتر" كاتباً: "لن تكون 2021 السنة الاخيرة من عمر دولة تنهار، بل السنة الاولى من عمر دولة ستنهض بقوة شعبها".وختم قائلاً: "كل عام ولبنان بخير والعالم بسلام".