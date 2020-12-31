لبنان

باسيل: لن تكون 2021 السنة الاخيرة

Lebanon 24
31-12-2020 | 16:33
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قبل ساعات من نهاية العام الحالي، غرّد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على حسابه عبر "تويتر" كاتباً: "لن تكون 2021 السنة الاخيرة من عمر دولة تنهار، بل السنة الاولى من عمر دولة ستنهض بقوة شعبها".

وختم قائلاً: "كل عام ولبنان بخير والعالم بسلام".
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جبران باسيل

دولة

انهيار

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