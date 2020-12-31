لبنان

أكثر من 3500 حالة.. لبنان يسجل اعلى رقم لاصابات كورونا منذ تفشيه

Lebanon 24
31-12-2020 | 17:13
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سجل لبنان الرقم الاعلى بعدد اصابات كورونا منذ تفشيه في شباط المنصرم، وسجل اليوم 3507 إصابات جديدة بكورونا و12 حالة وفاة خلال 24 ساعة. 
 
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