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لبنان
أكثر من 3500 حالة.. لبنان يسجل اعلى رقم لاصابات كورونا منذ تفشيه
Lebanon 24
31-12-2020
|
17:13
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سجل لبنان الرقم الاعلى بعدد اصابات كورونا منذ تفشيه في شباط المنصرم، وسجل اليوم 3507 إصابات جديدة بكورونا و12 حالة وفاة خلال 24 ساعة.
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