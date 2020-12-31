دياب: أتمنى أن نغادر الـ2020 بكل ما حملته من صعوبات وآلام

غرد رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب عبر حسابه على "تويتر": أتمنى أن نغادر 2020 بكل ما حملته من صعوبات وآلام، وأن تحمل سنة 2021 كل خير للبنان واللبنانيين.الله يحمي لبنان".