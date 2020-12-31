بوعاصي: لنجعل من العام 2021 عام النهوض وتحدي الاقدار

غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على "تويتر": "لأن الصمود ارادة ولاننا ابناء الصمود والارادة، لنجعل من العام 2021 عام النهوض وتحدي الاقدار. يدا بيد غدنا افضل".