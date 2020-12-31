فهمي وعثمان يشرفان على إطلاق الدوريات الأمنية من ثكنة ضبيه لمواكبة إجراءات ليلة رأس السنة

يشرف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في هذه الاثناء، على إطلاق الدوريات الأمنية من عناصر وحدة القوى السيارة في ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن في ضبيه، لمواكبة الإجراءات في ليلة رأس السنة.