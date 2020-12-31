الحريري : نستقبل العام الجديد متسلحين بالصبر والايمان والتكاتف

غرد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري عبر حسابه على "تويتر" : "‏كل عام وانتم بألف خير، نطوي اليوم عاما كان مليئا بالماسي والازمات والتحديات، ونستقبل العام الجديد متسلحين بالصبر والايمان والإصرار على التكاتف جميعا للنهوض ببلدنا لبنان من جديد".