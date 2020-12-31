بلدية النجارية: إصابة كورونا جديدة في البلدة

أعلنت بلدية النجارية، في بيان، " تسجيل إصابة جديدة بكورونا، وسيصار إلى الحجر مع اتباع كامل الإجراءات الوقائية وعلى كل المخالطين المباشرين لإجراء فحص ال pcr والتزام الحجر".