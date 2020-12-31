الرئيس عون وقع مراسيم ترقية الضباط في الأسلاك العسكرية باستثناء هذه الترقية

وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم، مراسيم ترقية الضباط في الاسلاك العسكرية كما وردت اليه من رئاسة الحكومة، باستثناء الترقية من رتبة عقيد الى رتبة عميد نظرا لعدم ارسال مرسوم ترقية ضباط الجيش من رتبة عقيد الى رتبة عميد للتوقيع.